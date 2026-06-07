YellowRunners Menguningkan Jalan Sudirman, Golkar Gemakan Sehat Badan & Lingkungan

jpnn.com, JAKARTA - Belasan ribu pelari menyemarakkan Yellow Run 2026 yang digelar pada Minggu (7/6) pagi.

Berlari dari titik start di Kompleks Stadion Utama Gelora Bung Karno, para YellowRunners -sebutan peserta Yellow Run- langsung membuat Jalan Sudirman penuh dengan nuansa kuning.

Flag off untuk kategori 10 Km dimulai pukul 05.15 WIB. Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia mengibarkan bendera start yang langsung diikuti bunyi terompet dan konfeti.

Adapun untuk kategori 5 Km mulai start skitar pukul 05.40. Bahlil didampingi Ketua Pelaksana Yellow Run 2026 Mukhamad Misbakhun juga bergabung bersama YellowRunner.

Bahlil juga menyerahkan hadiah kepada pemenang kategori 10 Km pria. Untuk juara lari kategori Ten K itu memperolah hadiah Rp40 juta.

Misbakhun sebagai inisiator Yellow Run 2026 menyatakan lomba lari itu merupakan upaya untuk mengajak masyarakat hidup sehat. Politikus Golkar yang juga pencinta olahraga lari itu mengatakan saat ini masyarakat makin gandrung dengan gaya hidup sehat.

“Kami melihat lifestyle hidup sehat itu merupakan hal positif yang manfaatnya bukan hanya untuk diri masing-masing, melainkan juga berkontribusi pada daya dan produktivitas bangsa,” ujar Misbakhun.

Finisher berbagai mayor marathon internasional itu menambahkan Yellow Run 2026 juga diikuti penanaman pohon. Menurut Misbakhun, Yellow Run 2026 diikuti pembagian 4.444 bibit beringin yang menjadi simbol Golkar.