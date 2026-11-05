Yenny Wahid Jadi Presiden Federasi Perempuan se-Asia Tenggara periode 2027-2029

jpnn.com, HANOI - Tokoh perempuan Indonesia, Zannuba Arifah Chafsoh Wahid atau Yenny Wahid, menerima mandat sebagai Presiden ASEAN Confederation of Women’s Organizations (ACWO), konfederasi organisasi perempuan se-Asia Tenggara, untuk periode 2027–2029.

Penyerahan tongkat kepemimpinan dari Vietnam kepada Indonesia berlangsung di Hanoi, Vietnam, Rabu (4/11).

Yenny Wahid menerima mandat tersebut dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum Kongres Wanita Indonesia (KOWANI).

Momentum ini menandai babak baru kepemimpinan perempuan Indonesia di tingkat regional sekaligus memperkuat peran Indonesia dalam diplomasi dan kerja sama organisasi perempuan ASEAN.

ACWO merupakan wadah kerja sama organisasi perempuan di kawasan Asia Tenggara yang pembentukannya pada 1981 turut diprakarsai oleh KOWANI dan merupakan ekosistem dari ratusan juta perempuan di Asia Tenggara.

“Ini adalah kehormatan dan kepercayaan kepada perempuan Indonesia. Kita ingin menunjukkan bahwa perempuan Indonesia bukan hanya mampu memimpin di tingkat nasional, tetapi juga ikut menentukan arah masa depan Asia Tenggara,” ujar Yenny.

Dalam kepemimpinannya, Yenny akan mendorong enam agenda strategis untuk menjawab tantangan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang dihadapi perempuan serta keluarga di Asia Tenggara:

1. Care for the Elderly: Perlindungan dan kesejahteraan lansia mendorong sistem perawatan dan perlindungan lansia yang lebih inklusif, terutama bagi perempuan lanjut usia yang rentan terhadap kemiskinan, kesepian, dan keterbatasan akses layanan kesehatan. Kerja sama ASEAN akan diarahkan pada pertukaran praktik baik dalam perawatan lansia berbasis keluarga dan komunitas.