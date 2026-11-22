Yenny Wahid Sebut Dasco Layak Jadi Wapres, Berpengalaman Sebagai Pemimpin
jpnn.com, JAKARTA - Direktur Wahid Foundation Yenny Wahid menilai Ketua Harian DPP Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad layak mengisi kekosongan kursi Wakil Presiden (Wapres).
Yenny menilai Dasco memiliki pengalaman mumpuni di kancah politik Indonesia.
"Dia memiliki kedalaman karakter, dia punya pengalaman, seorang tokoh politik yang cakap," kata Yenny dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (21/11/2026).
Yenny menilai kepiawaian Dasco dalam politik terlihat dari berbagai aspek.
Salah satunya, Dasco mampu menjaga keutuhan koalisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto hingga saat ini.
"Dia mampu menjaga koalisi stabil," ujar Yenny.
Yenny juga menyebut Dasco memiliki kemampuan sebagai seorang pemimpin.
Menurut dia, Dasco telah lama memimpin di balik layar.
Yenny Wahid menilai Ketua Harian DPP Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad layak mengisi kekosongan kursi Wakil Presiden (Wapres).
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