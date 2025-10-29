Yes! IHSG Hijau Seiring Optimisme Pasar Terhadap Suku Bunga Acuan The Fed

jpnn.com, JAKARTA - lndeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) dibuka menguat 14,75 poin atau 0,18 persen ke posisi 8.107,38, pada Rabu pagi (29/10).

Kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 turun 0,57 poin atau 0,07 persen ke posisi 822,04.

Tim Riset Lotus Andalan Sekuritas menilai penguata IHSG BEI seiring optimisme pelaku pasar terhadap pemangkasan suku bunga acuan The Fed pada Kamis (30/10) dini hari waktu Indonesia.

"IHSG berpeluang rebound hari ini setelah dua hari melemah, dengan koreksi yang mulai mengecil dan sentimen positif menjelang keputusan suku bunga The Fed yang diperkirakan akan kembali dipangkas,” sebut Lotus Andalan Sekuritas dalam kajiannya di Jakarta, Rabu.

Lotus Andalan Sekuritas menjelaskan dari mancanegara, IHSG juga dipengarui oleh potensi sinyal pemangkasan suku bunga lebih lanjut yang dilakukan The Fed.

Pelaku pasar memperkirakan The Fed akan memangkas suku bunga acuan sebesar 25 bps ke kisaran 3,75-4 persen, yang mana akan menjadi level terendah sejak Desember 2022.

Pemangkasan dilakukan di tengah kondisi ekonomi Amerika Serikat (AS) yang menantang, dengan inflasi dan pasar tenaga kerja sama-sama melemah. Namun, para pejabat The Fed masih terbelah antara perlunya pemangkasan lanjutan atau mempertahankan suku bunga lebih tinggi untuk mengendalikan inflasi.

Selain itu, sentimen berasal dari meredanya ketegangan antara AS dan China menjelang pertemuan Presiden AS Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping ,yang diharapkan menghasilkan kemajuan dalam pembicaraan dagang.