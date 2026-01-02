Yes Lefrand Hilang di Hutan

jpnn.com, MANADO - Warga Lingkungan III Kelurahan Kayawu, Kecamatan Tomohon Utara, Kota Tomohon, Sulawesi Utara, hilang di hutan sejak Selasa (30/12) malam.

Basarnas Sulawesi Utara melanjutkan operasi pencarian korban saat berburu tikus hutan.

Humas Basarnas Sulut Nuriadin Gumeleng mengatakan korban bernama Yes Lefrand Mamanua (60).

"Berdasarkan keterangan keluarga, korban meninggalkan rumah sekitar pukul 22.00 WITA dengan membawa senapan menuju perkebunan Kayawu (Kebun Irang) dengan tujuan berburu tikus," kata Nuriadin di Manado, Jumat.

Nuriadin mengatakan saat pergi, korban mengenakan sepatu lars warna kuning, topi coklat, serta membawa tas gendong warna abu-abu.

Hingga saat ini korban belum kembali ke rumah dan tidak diketahui keberadaan. Keluarga juga menyampaikan bahwa korban sebelumnya sempat mengeluhkan sakit di bagian dada pada bulan November 2025.

Korban diketahui memiliki seorang anak laki-laki bernama Gilbert Mamanua (23) yang sudah bekerja. Istri korban telah meninggal dunia, dan korban selama ini tinggal bersama keluarga Syane Surentu–Mamanua, yang merupakan adik kandung korban.

Sebelum pencarian Basarnas, pihak Kelurahan Kayawu bersama Bhabinkamtibmas setempat telah melakukan pencarian awal di sekitar lokasi perkebunan.