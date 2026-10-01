YesssCredit Catat Akumulasi Penyaluran Pembiayaan Rp5 Triliun, Perluas Jangkauan ke Kota Berkembang

jpnn.com - JAKARTA - YesssCredit mencatat akumulasi penyaluran pembiayaan Rp5 triliun hingga Juni 2026. Dalam dua tahun terakhir, pembiayaan perusahaan di kota-kota kecil dan berkembang juga tumbuh 133 persen.

“Pertumbuhan YesssCredit selama dua tahun terakhir menunjukkan bahwa kebutuhan pembiayaan hadir di berbagai wilayah dan tidak terbatas pada kota-kota besar,” kata Direktur YesssCredit Sylvia Yulianti dalam media gathering di Jakarta Selatan, Rabu (30/9).

YesssCredit, layanan pembiayaan yang dioperasikan PT Pratama Interdana Finance, telah menggandeng lebih dari 12.000 mitra toko di 31 provinsi dan memiliki sekitar 8 juta pengguna terdaftar.

Menurut Sylvia, perusahaan akan terus memperluas jaringan mitra sekaligus menyediakan pilihan pembiayaan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di berbagai daerah.

Produk yang dapat dibiayai, antara lain telepon seluler, televisi, komputer, laptop, perlengkapan rumah, hingga sepeda listrik. Sylvia mengatakan ekspansi bisnis tersebut juga dibarengi dengan upaya memperkuat perlindungan konsumen.

Menurut dia, perusahaan berupaya memastikan konsumen memahami biaya dan ketentuan pembiayaan di dalam aplikasi, termasuk mengenai keamanan data pribadi dan kanal pengaduan.

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Untuk memperluas jangkauan layanan, YesssCredit akan menggelar roadshow bertajuk “Dekatkan Kesempatan” di Tangerang 26 Oktober hingga 1 November 2026, kemudian ke Pekanbaru dan Manado. Perusahaan menargetkan lebih dari 2.000 pengunjung dari rangkaian kegiatan di tiga kota tersebut.

Dalam roadshow itu, YesssCredit menawarkan sejumlah skema pembiayaan, antara lain tenor cicilan 3-24 bulan dan limit pembiayaan hingga Rp 30 juta. Terdapat pula program uang muka dan bunga mulai dari 0 persen serta promosi bebas satu atau dua kali cicilan dengan ketentuan yang berlaku.