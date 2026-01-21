YIMM Akhirnya Menghadirkan Yamaha TMAX di Indonesia, Harga Hampir Setengah Miliar

jpnn.com, JAKARTA - PT. Yamaha Indonesia Motor Mfg. (YIMM) akhirnya menghadirkan Yamaha TMAX ke pasar Indonesia pada Januari 2026.

Skutik flagship di lini MAXI Yamaha itu kembali dijual sebagai produk Completely Built Up (CBU) untuk menjawab permintaan konsumen premium tanah air.

Yamaha TMAX bukan nama baru. Skutik ikonik tersebut pertama kali meluncur pada 2001 dan kini telah memasuki generasi ke-9 atau Model 2025.

Pada generasi terbarunya, TMAX hadir dengan berbagai pembaruan teknologi, fitur eksklusif, hingga detail finishing yang makin menegaskan statusnya sebagai Premium Sport Scooter.

Manager Public Relation, YRA & Community PT YIMM, Rifki Maulana, menyebut TMAX sebagai salah satu model paling revolusioner dalam sejarah Yamaha.

Perpaduan karakter berkendara motor sport dan kepraktisan skuter menjadi kunci popularitasnya secara global, termasuk di Indonesia.

Dari sisi dapur pacu, Yamaha TMAX dibekali mesin 2-silinder 560 cc berstandar Euro5+ yang kini menggunakan kopling sentrifugal terbaru.

Mesin menghasilkan tenaga 35 kW pada 7.000 rpm dan torsi 55 Nm di 5.250 rpm, dengan karakter akselerasi yang lebih halus.