YIMM Meluncurkan Fitur E-KSG di Aplikasi My Yamaha Motor

jpnn.com, JAKARTA - Langkah digitalisasi layanan purnajual terus dipacu PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM).

Terbaru, YIMM memperkenalkan kupon elektronik Kartu Servis Gratis atau E-KSG yang terintegrasi dalam aplikasi My Yamaha Motor.

Inovasi itu menandai pergeseran dari kupon fisik menuju layanan yang lebih praktis dan terdigitalisasi.

Melalui fitur E-KSG, konsumen tak lagi perlu membawa buku servis atau lembar kupon saat melakukan perawatan berkala di bengkel resmi.

Cukup mengakses aplikasi di ponsel, kupon servis dapat ditampilkan dan digunakan langsung.

Solusi itu sekaligus menjawab keluhan klasik pengguna yang kerap kehilangan atau lupa membawa kupon fisik.

E-KSG mulai berlaku untuk pembelian sepeda motor Yamaha sejak 7 April 2026 dan mencakup seluruh model.

Kehadirannya menjadi bagian dari penguatan ekosistem digital Yamaha yang menghubungkan lini penjualan, servis, hingga suku cadang dalam satu sistem terintegrasi.