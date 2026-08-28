YKK ASAO Kids Football Clinic Hadir di Indonesia, Ada Sentuhan Real Madrid

jpnn.com - Lapangan sepak bola di The Arena, British School Jakarta, Tangerang Selatan, menjadi tempat ratusan anak mendapatkan pengalaman berbeda pada akhir Agustus 2026.

YKK melalui program YKK ASAO Kids Football Clinic (AKFC) kembali hadir di Indonesia. Tahun ini menjadi lebih spesial karena kegiatan tersebut memasuki penyelenggaraan ke-30 sekaligus menggandeng Real Madrid Foundation.

Program yang berlangsung pada 28–30 Agustus 2026 itu diikuti 340 anak dari berbagai panti asuhan dan komunitas yang memiliki keterbatasan akses terhadap fasilitas olahraga.

Baca Juga: Ferdiansyah Dukung Penuh Kerja Sama Barito Putera dengan Real Madrid Foundation

Sepak Bola Jadi Sarana Pembentukan Karakter

Kegiatan tidak hanya berisi latihan teknik dasar sepak bola. Para peserta juga mengikuti sejumlah aktivitas edukatif yang dirancang untuk membuat pengalaman mereka lebih berkesan.

Anak-anak yang terlibat turut mendapatkan perlengkapan olahraga lengkap serta berbagai suvenir. Peralatan latihan yang digunakan selama kegiatan nantinya juga disalurkan kepada sekolah dan organisasi nirlaba.

Presiden YKK Holding Asia Pte Ltd Kazuto Daimon mengatakan sepak bola dapat menjadi media untuk menanamkan berbagai nilai positif kepada anak sejak usia dini.

Baca Juga: Real Madrid Foundation Perpanjang Kerja Sama di Indonesia

"Sepak bola dapat menjadi ruang bagi anak-anak untuk belajar bekerja sama, memimpin, membangun rasa percaya diri, sekaligus menghadapi tantangan. Kami ingin kesempatan seperti ini bisa dirasakan oleh anak-anak yang memiliki akses terbatas terhadap olahraga."

Menurut Kazuto, program tersebut tidak berhenti pada aktivitas bermain di lapangan. YKK ingin menciptakan kesempatan yang dapat memberikan manfaat lebih luas bagi lingkungan sekitar.