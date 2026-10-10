jpnn.com, JAKARTA - YLBHI Minta Polisi Hentikan Kriminalisasi terhadap Pasutri di Surakarta, Sebut Langgar HAM

Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) M Isnur meminta Polresta Surakarta, Jawa Tengah, menghentikan dugaan kriminalisasi kasus perdata menjadi pidana terhadap Illiah dan suaminya Nanang Henky Suharto.

Menurutnya, perkara perdata beruah menjadi pidana adalah tindakan pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Persoalan perdata, ucapnya, sudah seharusnya diproses secara perdata, bukan menjadi kasus pidana.

Hal ini disampaikan Isnur menyikapi surat terbuka Illiah kepada Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri Suyudi Ario Seto terkait dugaan kriminalisasi yang dilakukan oknum penyidik di Polresta Surakarta terhadap dirinya dan suaminya dalam perkara perdata yang menjadi pidana.

“Permasalahan perdata tidak boleh dibawa ke ranah pidana, itu merupakan pelanggaran HAM. Pemidanaan terhadap perkara perdata itu terlarang, hati-hati kepolisian mencoba mempidanakan pihak atau orang yang bermasalah dengan utang piutang,” kata Isnur.

Sebelumnya, dalam surat terbuka ke Presiden Prabowo dan Kapolri Suyudi, Illiah menyampaikan ia bersama suaminya mengalami dugaan kriminalisasi di mana murni urusan sengketa perdata (utang-piutang/dana talangan) dipaksakan menjadi tindak pidana oleh oknum kepolisian di Polresta Surakarta.

“Saya dan suami saya menjadi korban dugaan kesewenang-wenangan aparat penegak hukum di jajaran Polresta Surakarta. Kami mengalami dugaan kriminalisasi di mana murni urusan sengketa perdata (utang-piutang/dana talangan) dipaksakan menjadi tindak pidana, dan institusi penegak hukum diduga kuat digunakan sebagai alat penekan layaknya debt collector,” ucap Illiah, dalam keterangannya.

Menurut Isnur, dari surat terbuka yang disampaikan Illiah, perkara yang terjadi ada persoalan perdata, dalam hal ini utang-piutang yang kemudian berkembang menjadi belum terpenuhinya perjanjian seperti yang disepakati kedua pihak.