YLKI Ajak Konsumen Bijak Pakai Listrik dan Pahami Tagihan
jpnn.com, JAKARTA -
Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengajak masyarakat untuk lebih bijak menggunakan listrik dan memahami mekanisme perhitungan tagihan, terutama di tengah cuaca panas yang berpotensi memengaruhi pola konsumsi listrik rumah tangga.
Ketua YLKI Niti Emiliana mengatakan pemahaman konsumen terhadap pola penggunaan listrik penting agar masyarakat dapat mengelola konsumsi energi sekaligus memahami faktor yang memengaruhi besaran tagihan.
Terlebih, pemerintah telah menyatakan tidak ada kenaikan tarif listrik.
"Konsumen perlu aktif memperhatikan pola konsumsi listrik terutama di cuaca panas, memastikan instalasi listrik di rumah memenuhi standar keselamatan, serta melakukan pemeriksaan instalasi secara berkala," ujar Niti dalam keteranganya pada Jumat (6/11).
Dia juga mengingatkan masyarakat untuk lebih cermat dalam menerima informasi mengenai tarif dan tagihan listrik dengan mengutamakan sumber informasi resmi.
"Konsumen juga perlu bijak dalam menerima informasi," tambahnya.
Selain memperhatikan pola konsumsi, masyarakat perlu menjaga keamanan instalasi listrik di rumah.
YLKI mengajak masyarakat untuk lebih bijak menggunakan listrik dan memahami mekanisme perhitungan tagihan, terutama di tengah cuaca panas.
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