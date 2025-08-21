menu
YLKI Audiensi ke BULOG, Edukasi Konsumen Jadi Pilar Implementasi Inpres 6/2025
YLKI melakukan audiensi dengan jajaran Perum BULOG yang berlangsung di Kantor Pusat BULOG, Jakarta pada Rabu (20/8) siang. Foto: Dokumentasi BULOG

jpnn.com, JAKARTA - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) melakukan audiensi dengan jajaran Perum BULOG.

Kegiatan tersebut berlangsung di Kantor Pusat BULOG, Jakarta pada Rabu (20/8) siang.

Pertemuan itu membahas peran BULOG dalam menjaga ketahanan pangan sekaligus memperkuat komunikasi publik kepada masyarakat.

Hal itu sejalan dengan implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah.

Direktur SDM dan Umum Perum BULOG Sudarsono Hardjosoekarto. Foto: Dokumentasi BULOG

Direktur SDM dan Umum Perum BULOG Sudarsono Hardjosoekarto menegaskan BULOG pada prinsipnya bukan hanya operator logistik, tetapi garda depan negara dalam memastikan pangan pokok selalu tersedia bagi masyarakat.

"Dengan adanya Inpres 6/2025, mandat kami semakin kuat, yaitu menjaga stabilitas harga, ketersediaan beras yang cukup dan kualitas yang sesuai standar. Karena itu, edukasi publik menjadi penting agar masyarakat memahami peran BULOG sekaligus merasa terlindungi sebagai konsumen,” tegas Sudarsono dalam keterangannya, Kamis (21/8).

YLKI menilai audiensi ini penting untuk menyampaikan aspirasi masyarakat terkait isu beras yang kerap muncul di ruang publik.

