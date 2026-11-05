Yoghurt Beku Asal Indonesia Melantai di Mal Filipina
jpnn.com, JAKARTA - Perjalanan panjang yoghurt beku asal Indonesia, Sour Sally, terus melebarkan sayapnya di pasar global.
Setelah sukses menggaet lidah masyarakat di tanah air hingga Uni Emirat Arab, merek yang berdiri sejak 2008 ini kini resmi menginjakan kakinya di Filipina.
Gerai perdana mereka dibuka di Greenhills Mall, kawasan Ortigas Ave, San Juan City, Metro Manila.
Langkah itu bukan cuma sekadar menambah titik lokasi di peta bisnis, melainkan penegas ambisi merek lokal untuk membuktikan daya saingnya di panggung internasional.
Hampir dua dekade mengudara, Sour Sally tumbuh dari gerai kecil menjadi raksasa yoghurt di Asia Tenggara.
Lebih dari 100 juta cup telah terjual, melayani 15 juta pelanggan saban tahun melalui 180 gerai yang tersebar di tiga negara dan 30 kota.
Salah satu senjata utamanya tak lain adalah Black Sakura—yoghurt beku hitam pertama di dunia yang memanfaatkan arang aktif alami.
Menu ikonis yang kaya probiotik dan rendah lemak ini tetap menjadi magnet utama, memanjakan lidah sekaligus menjaga kebugaran tubuh.
Perjalanan panjang yoghurt beku asal Indonesia, Sour Sally, terus melebarkan sayapnya di pasar global.
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