Yohanes Saut Marcellyno Tinggalkan Pelatnas Cipayung, PBSI Beri Restu

jpnn.com - Pebulu tangkis Yohanes Saut Marcellyno memutuskan keluar dari Pelatnas Cipayung untuk melanjutkan karier sebagai pemain profesional.

Pemain kelahiran 2 Mei 2003 itu menjadi bagian Pelatnas sejak 2020 sebelum akhirnya memutuskan mundur.

PBSI sendiri menghormati keputusan yang dibuat atlet binaan klub Jaya Raya tersebut.

Induk organisasi bulu tangkis Indonesia itu berharap Saut tetap mampu berkembang di jalur profesional.

"PBSI mengapresiasi dedikasi, kerja keras, dan kontribusi yang telah diberikan Saut selama memperkuat Pelatnas Cipayung.”

“PBSI mendoakan agar Saut dapat terus berkembang dan meraih kesuksesan dalam perjalanan kariernya sebagai atlet profesional,” bunyi pengumuman dari PBSI.

Rencananya Yohanes Saut Marcellyno bakal berkarier profesional di bawah naungan Jaya Raya.

Sejauh ini tim yang dibentuk oleh Ciputra tersebut memang banyak menampung mantan atletnya yang kurang berkembang di Pelatnas Cipayung.