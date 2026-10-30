Yohanna Gewang Perkuat Bisnis Spa dan Wellness Lewat Kolaborasi Hospitality

jpnn.com, JAKARTA - Annathaya Spa & Wellness memperluas jaringan bisnisnya dengan membuka outlet baru di Hotel Sari Pacific Jakarta Autograph Collection.

Ekspansi ini menjadi bagian dari strategi Yohanna Gewang dalam memperkuat kolaborasi antara industri spa dan wellness dengan sektor perhotelan.

Berlokasi di pusat Jakarta, outlet tersebut dihadirkan untuk memberikan kemudahan bagi tamu hotel dalam mengakses layanan spa dan relaksasi.

Kehadirannya sekaligus melengkapi pengalaman menginap melalui fasilitas perawatan diri dan pemulihan energi.

Kolaborasi ini sejalan dengan perkembangan industri hospitality yang tidak hanya mengutamakan akomodasi, tetapi juga pengalaman dan kenyamanan tamu selama menginap.

Melalui Annathaya Luxury Spa and Wellness, perusahaan berupaya menghadirkan layanan wellness yang terintegrasi dengan lingkungan perhotelan.

Layanan spa tersebut dapat menjadi pilihan bagi tamu yang membutuhkan relaksasi setelah perjalanan maupun di sela aktivitas.

Pembukaan outlet di Hotel Sari Pacific juga menjadi bagian dari strategi ekspansi Yohanna Gewang dalam mengembangkan bisnis spa dan wellness. S aat ini, jaringan bisnis yang dikembangkannya telah mencapai 200 outlet.