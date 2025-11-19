menu
YONLAPA Siap Melangkah Lebih Jauh

YONLAPA, band indie-pop asal Thailand. Foto: Dok. YONLAPA

jpnn.com, THAILAND - Band indie-pop asal Thailand, YONLAPA, siap melangkah lebih jauh lewat mini album atau EP terbaru yang berjudul Velvet Petals.

Album tersebut merupakan sebuah koleksi lagu yang mengubah refleksi menjadi melodi dengan sentuhan mimpi khas YONLAPA.

Velvet Petals lahir dari momen-momen hening penuh pengamatan, terhadap dunia, manusia, dan perubahan perasaan, yang kemudian berkembang menjadi karya musik yang seimbang antara berat dan ringan, introspeksi dan melodi.

Setiap lagu membawa nuansa dan cerita yang berbeda, namun semuanya berpadu menjadi satu perjalanan yang mulus melalui aransemen yang kaya dan penulisan lirik yang penuh perasaan dari YONLAPA.

Lirik-liriknya menelusuri lanskap luas emosi manusia, menawarkan lagu-lagu yang bisa dipegang dan kembali dinikmati berulang kali oleh para pendengar.

YONLAPA menjadikan Velvet Love sebagai lagu fokus dalam album tersebut.

Velvet Love merupakan lagu yang merefleksikan kisah cinta yang datang terlalu cepat, ketika hati masih belajar memahami apa yang diinginkannya.

Lagu itu dimulai dengan nostalgia akan masa penuh ketidakpastian, lalu mekar menuju sebuah kejelasan: bahwa cinta bukan hanya soal romansa, tetapi juga tentang persahabatan, kehangatan, dan rasa rumah.

