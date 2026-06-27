Yordania vs Argentina Jam Berapa? Messi Tetap Dimainkan, tetapi

jpnn.com - JAKARTA - Mungkin Anda termasuk yang bertanya, jam berapa pertandingan Timnas Yordania vs Argentina sebagai laga terakhir Grup J Piala Dunia 2026?

Anda mungkin juga penasaran, apakah Lionel Messi akan dimainkan pada pertandingan di Stadion Dallas, Amerika Serikat, Minggu (28/6) WIB?

Nah, pertandingan Yordania vs Argentina akan berlangsung pada jam 09.00 WIB.

Lionel Messi akan tetap dimainkan, tetapi kemungkinan baru masuk pada babak kedua.

Pelatih Timnas Argentina, Lionel Scaloni, dipastikan tidak akan menurunkan Lionel Messi sebagai starter saat menghadapi Yordania pada laga terakhir Grup J Piala Dunia 2026 di Stadion Dallas, Amerika Serikat, Minggu (28/6).

Keputusan tidak memainkan Messi sejak menit pertama diambil demi memberikan kesempatan kepada pemain lain unjuk kemampuan.

Argentina telah memastikan diri lolos ke babak 32 besar dengan status juara Grup J.

Kondisi itu membuat duel melawan Yordania tidak lagi berpengaruh terhadap posisi La Albiceleste, sehingga Scaloni memilih melakukan rotasi besar dalam susunan pemain.