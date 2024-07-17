Yordania vs Argentina: Scaloni Pastikan Lionel Messi Tak Jadi Starter

jpnn.com - JAKARTA - Argentina akan menghadapi Yordania pada pada laga terakhir Grup J Piala Dunia 2026 di Stadion Dallas, Amerika Serikat, Minggu (28/6) pagi WIB.

Pelatih Argentina Lionel Scaloni akan mengistirahatkan sejumlah pemain kuncinya, salah satunya ialah sang megabintang Lionel Messi.

Scaloni mengonfirmasi bahwa Messi tidak bermain dari awal pada laga melawan Yordania. Menurut dia, Messi yang mencetak semua atau lima gol Argentina di awal Piala Dunia 2026, kemungkinan akan masuk pada babak kedua.

"Leo akan berada di bangku cadangan. Saya masih belum akan mengumumkan susunan pemain terakhir, tetapi Leo akan masuk bermain nanti," kata Scaloni dikutip dari laman resmi FIFA, Sabtu (27/6).

Argentina sudah memastikan diri sebagai juara Grup J dan lulus ke babak 32 besar. Hal inilah yang membuat Scaloni akan memanfaatkan laga melawan Yordania untuk mengistirahatkan para pemain kuncinya. Dia pun sekaligus memberikan kesempatan kepada pemain-pemain yang belum mendapat menit bermain untuk tampil.

Kendati menurunkan pemain-pemain lapis kedua, Scaloni memastikan ide permainan La Albiceleste (Putih dan Biru Langit) tak akan berubah.

"Saya pikir ketika ada kesempatan, banyak pemain hebat yang juga pantas mendapatkan kesempatan bermain. Ide kami adalah agar tim tetap bermain dengan cara yang sama," tutur juru taktik yang mempersembahkan dua gelar Copa America dan satu gelar Piala Dunia tersebut.

Messi, yang berusia 39 tahun, kini memimpin persaingan pencetak gol terbanyak Piala Dunia 2026 dengan lima gol, mengungguli Kylian Mbappe dan Erling Haaland yang mengemas empat gol.