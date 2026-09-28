Yoriko Angeline Cerita Momen Dilamar Kekasih di Prancis
jpnn.com, JAKARTA - Aktris Yoriko Angeline dilamar oleh kekasihnya, Aldio Oekon di Prancis beberapa waktu lalu.
Dia mengatakan momen tersebut terjadi ketika dirinya dan keluarga memang ada keperluan ke luar negeri.
"Kebetulan memang sama keluarga juga sih kemarin, juga aku sekalian juga mengantar adiknya cowok aku sekolah. Memang adiknya ada dua sekolahnya di Perancis semua. Jadi memang kemarin niatnya ya sudah jalan-jalan sekalian," ungkap Yoriko Angeline di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan, belum lama ini.
Selebritas berusia 24 tahun itu mengaku tidak menyangka kekasihnya itu bakal melamarnya di Prancis.
Namun, dia tidak menampik perasaan bahagia tatkala pacar yang selama hampir dua tahun terakhir tersebut menjalin kasih dengannya akhirnya melamar.
"Oh, happy sekali, alhamdulillah. Unexpected ya sebenarnya begitu, karena enggak menyangka, tapi alhamdulillah mungkin sudah waktunya dan sudah jodohnya begitu," tuturnya.
Yoriko Angeline mengakui bahwa momen dilamar di Prancis merupakan salah satu impiannya.
Oleh karena itu, momen lamaran tersebut pun terasa makin spesial buat pemain film Dilan 1990.
Aktris Yoriko Angeline dilamar oleh sang kekasih, Aldio Oekon di Prancis, beberapa waktu lalu.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Tak Buru-Buru Menikah, Yoriko Angeline Beri Penjelasan Begini
- Meski Targetkan Menikah di Usia 25 Tahun, Yoriko Angeline: Tetapi Enggak Harus...
- Bintangi Film Pesugihan Sate Gagak, Yoriko Angeline Ungkap Tantangan Terbesarnya
- Santri Pilihan Bunda Season 2: Aliza dan Kinaan Akhirnya Kembali
- Drama Religi ala Drakor, Film Laut Tengah Tayang Mulai Hari Ini
- Ini Jadwal Tayang dan Sinopsis Film Laut Tengah