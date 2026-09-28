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Yoriko Angeline Cerita Momen Dilamar Kekasih di Prancis

Yoriko Angeline Cerita Momen Dilamar Kekasih di Prancis
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Aktris Yoriko Angeline di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan.. Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Yoriko Angeline dilamar oleh kekasihnya, Aldio Oekon di Prancis beberapa waktu lalu.

Dia mengatakan momen tersebut terjadi ketika dirinya dan keluarga memang ada keperluan ke luar negeri.

"Kebetulan memang sama keluarga juga sih kemarin, juga aku sekalian juga mengantar adiknya cowok aku sekolah. Memang adiknya ada dua sekolahnya di Perancis semua. Jadi memang kemarin niatnya ya sudah jalan-jalan sekalian," ungkap Yoriko Angeline di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan, belum lama ini.

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Selebritas berusia 24 tahun itu mengaku tidak menyangka kekasihnya itu bakal melamarnya di Prancis.

Namun, dia tidak menampik perasaan bahagia tatkala pacar yang selama hampir dua tahun terakhir tersebut menjalin kasih dengannya akhirnya melamar.

"Oh, happy sekali, alhamdulillah. Unexpected ya sebenarnya begitu, karena enggak menyangka, tapi alhamdulillah mungkin sudah waktunya dan sudah jodohnya begitu," tuturnya.

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Yoriko Angeline mengakui bahwa momen dilamar di Prancis merupakan salah satu impiannya.

Oleh karena itu, momen lamaran tersebut pun terasa makin spesial buat pemain film Dilan 1990.

Aktris Yoriko Angeline dilamar oleh sang kekasih, Aldio Oekon di Prancis, beberapa waktu lalu.

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