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Yorrys Raweyai Minta Seluruh Pihak Berkoordinasi untuk Selamatkan Korban Gempa NTT

Yorrys Raweyai Minta Seluruh Pihak Berkoordinasi untuk Selamatkan Korban Gempa NTT
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Wakil Ketua DPD RI Yorrys Raweyai menyampaikan dukacita atas musibah gempa bumi yang melanda wilayah Nusa Tenggara Timur pada Sabtu dini hari (15/8). Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPD RI Yorrys Raweyai menyampaikan dukacita atas musibah gempa bumi yang melanda wilayah Nusa Tenggara Timur pada Sabtu dini hari (15/8). 

Yorrys mengimbau seluruh pihak termasuk pemerintah pusat dan daerah, untuk melakukan koordinasi secara maksimal agar korban dan masyarakat terdampak bisa dibantu.

“Sebagai Pimpinan DPD RI, saya menyampaikan duka mendalam atas musibah gempa yang melanda wilayah NTT,” ujar Yorrys, Sabtu (15/8).

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Yorrys mengatakan puluhan korban meninggal dunia dan ribuan masyarakat yang mengungsi merupakan sesama anak bangsa yang saat ini membutuhkan perhatian dan penanganan segera.

Karena itu, pemerintah diminta memastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak, mulai dari layanan kesehatan, makanan, air bersih, tempat pengungsian, hingga perlindungan bagi kelompok rentan seperti anak-anak, perempuan, lansia, dan penyandang disabilitas.

“Jangan sampai masyarakat yang berada di wilayah terdampak kesulitan mendapatkan kebutuhan dasar maupun pelayanan kesehatan,” tegasnya.

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Selain bantuan darurat, Yorrys juga meminta pemerintah memastikan informasi yang disampaikan kepada masyarakat benar, akurat, dan berasal dari sumber resmi. 

Hal ini penting untuk mencegah kepanikan serta beredarnya informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan di tengah situasi pascagempa.

Wakil Ketua DPD RI Yorrys Raweyai menyampaikan dukacita atas musibah gempa bumi yang melanda wilayah Nusa Tenggara Timur pada Sabtu dini hari (15/8).

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