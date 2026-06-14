Yosia Yodan Beri Selamat atas Terpilihnya Ade Jona Prasetyo Sebagai Pimpin HIPMI
jpnn.com, JAKARTA - Setelah melalui proses yang panjang dan kompetitif yang berlangsung di Ballroom Novotel Lampung, Ade Jona Prasetyo resmi ditetapkan sebagai Ketua Umum terpilih secara aklamasi dalam Musyawarah Nasional (Munas) HIPMI ke-XVIII.
Ade Jona Prasetyo berhasil melampaui ambang batas syarat kemenangan, dengan mencapai lebih dari 50% + 1 suara.
Ketua Umum BPD HIPMI Bengkulu Yosia Yodan mengapresiasi proses demokrasi yang berjalan dewasa tersebut.
“Saya mengucapkan selamat kepada sahabat saya, Ade Jona Prasetyo (Caketum Nomor Urut 2), atas amanah sebagai Ketua Umum BPP HIPMI periode 2026–2029,” ucap Yosia, Minggu (14/6).
Dia menilai proses yang terjadi di munas ini sangat luar biasa.
“Dinamika yang ada, termasuk bergabungnya rekan-rekan seperti Antony Leong dan Reynaldo Bryan, menunjukkan bahwa di HIPMI, persaudaraan di atas segalanya,” ujar Yosia.
Yosia menilai, langkah bergabungnya para kandidat tersebut merupakan bentuk kedewasaan politik organisasi yang patut diapresiasi.
Menurutnya, keputusan tersebut telah sesuai dengan koridor Tatib dan AD/ART yang berlaku, sehingga melegitimasi kemenangan Ade Jona Prasetyo secara konstitusional dan solid.
Setelah melalui proses yang panjang dan kompetitif yang berlangsung di Ballroom Novotel Lampung, Ade Jona Prasetyo resmi ditetapkan sebagai Ketua Umum HIPMI
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