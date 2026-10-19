Young Miko Terharu Saat Konser Late Checkout Tour di LA
jpnn.com, LOS ANGELES - Penyanyi sekaligus rapper asal Puerto Rico, Young Miko, sukses menggelar konser Late Checkout Tour di Intuit Dome, Inglewood, Los Angeles, Amerika Serikat, pada Sabtu (17/10) waktu setempat.
Konser tersebut menjadi momen spesial bagi Young Miko karena merupakan bagian dari tur arena global pertamanya.
Penampilannya di Intuit Dome itu juga berhasil menarik perhatian penggemar, dengan tiket konser yang terjual habis.
Dilansir dari The Hollywood Reporter, Young Miko baru naik panggung lebih dari satu jam setelah jadwal yang ditetapkan pada 20.00 waktu setempat. Meski demikian, para penggemar tetap antusias menyambut penampilannya.
Dia membuka konser dengan lagu El intro dan What's Ur Vibe?. Suasana semakin meriah saat penyanyi berusia 28 tahun itu membawakan sejumlah lagu andalannya.
Young Miko juga menyuguhkan lagu dari album keduanya, Do Not Disturb, yang dirilis pada 2025. Beberapa lagu yang dibawakan antara lain Meiomi, Likey Likey, Algo casual, dan Ojala.
Sepanjang konser, dia tampil penuh energi dan berusaha menyapa penggemar dari berbagai sisi panggung. Salah satu momen menarik terjadi ketika Destin Conrad hadir sebagai bintang tamu untuk membawakan lagu kolaborasi, no debo.
Saat menyanyikan lagu Sin Pausa, Young Miko mendekati seorang penggemar sambil bernyanyi dan menari di dekatnya.
Penyanyi sekaligus rapper asal Puerto Rico, Young Miko, sukses menggelar konser Late Checkout Tour di Intuit Dome, Inglewood, Los Angeles, Amerika Serikat, pada
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