Youth Vibes 2025 Ajak Pelajar Tangerang Bangun Kota Tanpa Narkoba dan Tawuran

Youth Vibes 2025 Ajak Pelajar Tangerang Bangun Kota Tanpa Narkoba dan Tawuran

Youth Vibes 2025 Ajak Pelajar Tangerang Bangun Kota Tanpa Narkoba dan Tawuran
Ketua Umum Aliansi Alumni Pelajar Tangerang Raya (Alpetara) Fadel Akbar Hana. Foto: Source for JPNN

jpnn.com, TANGERANG - Ratusan pelajar dan komunitas muda dari berbagai sekolah di Kota Tangerang memadati GOR Gondrong, Cipondoh, dalam acara bertajuk “Youth Vibes 2025: Gerak Pemuda Bersama Membangun Kota”, Senin (20/10/2025).

Kegiatan yang digelar Aliansi Alumni Pelajar Tangerang Raya (Alpetara) bersama Pemerintah Kota Tangerang ini menghadirkan penampilan Standupindo Tangerang, Lion & Friends, Spontan Music, dan Papa Gembul, serta dipandu oleh MC Ridwan Kang Nong.

Dengan mengusung semangat “No Drugs, No Anarki”, acara ini menjadi ruang ekspresi kreatif bagi pelajar sekaligus ajakan moral untuk memperkuat solidaritas, menjauhi kenakalan remaja, dan berkontribusi positif bagi pembangunan daerah.

Ketua Umum Alpetara Fadel Akbar Hana menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk nyata kepedulian terhadap pembinaan generasi muda Tangerang agar lebih produktif dan berdaya saing.

“Kami ingin menghidupkan semangat positif di kalangan pelajar. Melalui kegiatan seperti ini, mereka bisa berkarya, menyalurkan bakat, dan menjauhi hal-hal negatif seperti tawuran dan narkoba,” ujar Fadel.

Dia menegaskan bahwa pelajar merupakan aset strategis yang perlu terus dirangkul melalui kegiatan sosial, budaya, dan kreatif.

“Kalau pelajar sibuk berkreasi dan bersosialisasi dalam kegiatan positif seperti ini, potensi kenakalan bisa ditekan. Ini bentuk nyata pendidikan karakter di luar ruang kelas,” tambahnya.

Fadel juga mengapresiasi dukungan berbagai pihak yang turut membantu terselenggaranya acara ini, termasuk komunitas seni dan pelaku hiburan lokal Tangerang.

Lewat acara Youth Vibes 2025, Alpetara mengajak para pelajar di Tangerang menyalurkan bakat, menjauhi hal-hal negatif, seperti tawuran dan narkoba.

