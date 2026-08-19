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YouTube Akan Mengubah Cara Menghitung View Video, Mohon Disimak

YouTube Akan Mengubah Cara Menghitung View Video, Mohon Disimak
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Ilustrasi cara baru menghitung view YouTube. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - YouTube akan mengubah cara menghitung jumlah penayangan atau view video di platformnya mulai 24 Agustus 2026.

Dalam sistem baru, sebuah tayangan akan langsung tercatat begitu video mulai diputar, termasuk ketika penonton bergabung dalam siaran langsung.

Perubahan itu membuat hitungan view YouTube menjadi lebih mirip dengan platform seperti TikTok dan Instagram, yang mencatat penayangan sejak video mulai diputar.

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Sebelumnya, YouTube tidak pernah secara terbuka menjelaskan detail mekanisme penghitungannya.

Namun, selama ini kreator dan penonton memahami bahwa sebuah tayangan baru tercatat setelah video ditonton setidaknya selama 30 detik.

Lewat pembaruan tersebut, YouTube ingin menyederhanakan metrik sekaligus membantu kreator melihat jangkauan konten mereka dengan lebih jelas.

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Namun, sistem baru itu juga berpotensi membuat jumlah view meningkat cukup besar, terutama pada video yang penontonnya hanya bertahan sebentar.

Oleh karena itu, angka view nantinya belum tentu menggambarkan seberapa lama sebuah video benar-benar ditonton.

YouTube akan mengubah cara menghitung jumlah penayangan atau view video di platformnya mulai 24 Agustus 2026.

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