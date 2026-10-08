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YouTube Indonesia Memperkenalkan 2 Fitur Terbaru, Pembuat Konten Harus Tahu

YouTube Indonesia Memperkenalkan 2 Fitur Terbaru, Pembuat Konten Harus Tahu
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Ilustrasi pengguna YouTube. Foto: antara

jpnn.com, JAKARTA - Bikin konten di YouTube kini enggak lagi cuma soal unggah video dan berharap viral.

YouTube Indonesia membeberkan jurus baru buat para kreator dan pemilik jenama lokal: dari tempat cerita berformat pendek sampai jalur pintas dapat proyekan.

Satu yang paling mencuri perhatian adalah fitur Short Series. Fitur ini lahir menjawab demam microdrama yang makin digandrungi penonton Indonesia.

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Lewat Short Series, kreator bisa merangkai deretan video Shorts mereka jadi satu alur cerita yang runtut.

Penonton tak perlu lagi kebingungan mencari sambungan episode yang acak-acakan di linimasa.

Bagi pemilik usaha, format ini membuka ruang baru untuk menyisipkan promosi produk secara lebih halus dan bercerita.

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"Fitur ini memungkinkan kreator menyusun konten Shorts jadi satu alur cerita yang berurutan, jadi audiens lebih mudah mengikuti alurnya," kata Country Director YouTube Indonesia Veronica Utami di Jakarta.

Tak cuma soal cara bercerita, urusan dapur alias monetisasi juga makin dipangkas birokrasinya.

Bikin konten di YouTube kini enggak lagi cuma soal unggah video dan berharap viral, lewat 2 fitur terbaru

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