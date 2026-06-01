YouTube Makin Selektif dengan Video AI
jpnn.com, JAKARTA - YouTube mengambil langkah baru untuk meningkatkan transparansi terkait penggunaan kecerdasan buatan (AI) di platformnya.
Mulai sekarang, video yang dibuat atau dimodifikasi secara signifikan dengan bantuan AI, akan diberi label khusus agar lebih mudah dikenali oleh pengguna.
Kebijakan tersebut diumumkan YouTube sebagai bagian dari upaya memberikan informasi yang lebih jelas mengenai asal-usul sebuah konten.
Dengan begitu, penonton dapat mengetahui apakah video yang mereka saksikan melibatkan teknologi AI dalam proses pembuatannya.
Pada video berdurasi panjang, label AI akan ditampilkan di bawah pemutar video dan di atas bagian deskripsi.
Sementara itu, pada format video pendek atau Shorts, label akan muncul langsung sebagai overlay pada tayangan video.
Selama ini YouTube memang mewajibkan kreator mengungkapkan jika kontennya dibuat menggunakan AI.
Namun, platform berbagi video tersebut kini tidak hanya mengandalkan pengakuan kreator.
YouTube mengambil langkah baru untuk meningkatkan transparansi terkait penggunaan kecerdasan buatan (AI) di platformnya.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Lewat AI dan Digitalisasi, Pertamina Pacu Kinerja Perusahaan
- Penjajahan Digital Mengintai, Wamenkomdigi Minta Publik Waspada Algoritma
- Alibaba Cloud Tegaskan Komitmen di Indonesia, Gandeng Sejumlah Mitra Strategis Lokal
- Gelar Scratch Day Celebration 2026, SIT Darul Abidin Bakal Didik Anak Sesuai Zaman
- Sinar Mas Land & UD IMPACT Meluncurkan AI Entrepreneurship Academy di BSD City
- Usaha YouTube Memberantas Konten Deepfake di Platform