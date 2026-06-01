YouTube Makin Selektif dengan Video AI

Logo YouTube. Foto: Dedi Sofian/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - YouTube mengambil langkah baru untuk meningkatkan transparansi terkait penggunaan kecerdasan buatan (AI) di platformnya.

Mulai sekarang, video yang dibuat atau dimodifikasi secara signifikan dengan bantuan AI, akan diberi label khusus agar lebih mudah dikenali oleh pengguna.

Kebijakan tersebut diumumkan YouTube sebagai bagian dari upaya memberikan informasi yang lebih jelas mengenai asal-usul sebuah konten.

Dengan begitu, penonton dapat mengetahui apakah video yang mereka saksikan melibatkan teknologi AI dalam proses pembuatannya.

Pada video berdurasi panjang, label AI akan ditampilkan di bawah pemutar video dan di atas bagian deskripsi.

Sementara itu, pada format video pendek atau Shorts, label akan muncul langsung sebagai overlay pada tayangan video.

Selama ini YouTube memang mewajibkan kreator mengungkapkan jika kontennya dibuat menggunakan AI.

Namun, platform berbagi video tersebut kini tidak hanya mengandalkan pengakuan kreator.

