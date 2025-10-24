YouTube Menghadirkan Fitur Pengingat Waktu Saat Menonton Shorts
jpnn.com, JAKARTA - YouTube baru saja menambahkan fitur pengingat waktu untuk membantu pengguna mengatur kebiasaan menonton video pendek Shorts.
Fitur baru itu memungkinkan pengguna menetapkan batas waktu harian menonton Shorts melalui menu pengaturan di aplikasi.
Begitu batas waktu tercapai, layar akan menampilkan notifikasi bahwa aktivitas menonton di feed Shorts dijeda.
Meski begitu, pengguna masih bisa memilih untuk mengabaikan peringatan dan melanjutkan menonton.
YouTube mengonfirmasi bahwa fitur ini sudah dikembangkan sejak awal tahun.
Sebelumnya, situs Android Authority sempat menemukan uji coba fitur pengingat waktu harian itu dalam berkas APK Android.
Saat ini, fitur tersebut belum terhubung dengan sistem kontrol orang tua, sehingga belum bisa digunakan untuk membatasi waktu menonton anak-anak secara langsung.
Namun, YouTube memastikan dukungan kontrol orang tua akan hadir tahun depan, di mana anak-anak tidak akan bisa menutup notifikasi batas waktu tersebut.
