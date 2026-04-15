YouTube Menguji Coba 2 Fitur Baru, Pelanggan Premium yang Pertama

jpnn.com - YouTube kembali bereksperimen. Platform video milik Google itu tengah menguji dua fitur anyar “Auto Speed” dan “On-the-go”.

Kedua fitur untuk sementara hanya bisa dicicipi oleh pengguna YouTube Premium di perangkat Android.

Kabar pertama kali mencuat lewat laporan 9to5Google pada Senin (13/4) waktu setempat.

Dalam uji coba tersebut, “Auto Speed” menjadi sorotan utama. Fitur ini pada dasarnya merupakan pengembangan dari opsi kecepatan 2x yang sudah lama dikenal pengguna.

Bedanya, kecepatan video kini bisa menyesuaikan secara otomatis mengikuti alur tayangan.

Artinya, pengguna tak perlu lagi bolak-balik mengatur playback secara manual. Namun, fitur belum sepenuhnya tersedia untuk semua konten.

Saat ini, “Auto Speed” baru bekerja pada video tertentu dan masih terbatas dalam bahasa Inggris.

Jika tidak didukung, opsi itu bahkan tidak akan muncul di menu pengaturan kecepatan.