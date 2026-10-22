YouTube Menguji Coba Tampilan Baru untuk Tombol Dislike
jpnn.com, JAKARTA - YouTube sedang menguji coba tampilan baru yang bikin tombol dislike makin ngumpet dari pandangan.
Uji coba ini pertama kali diendus akun X @TheBobPony.
Tampilan anyar di situs desktop menunjukkan opsi dislike disembunyikan di balik menu tambahan.
Pengguna tidak bisa lagi asal klik, tetapi harus buka menu dulu baru bisa melempar penilaian negatif.
Langkah itu terasa seperti babak baru dari manuver kontroversial YouTube.
Sebelumnya, mereka sudah mematikan angka hitungan dislike secara publik.
Pola seperti ini sebenarnya sudah tidak asing. Pada awal 2026, YouTube Shorts sudah lebih dahulu membuang tombol dislike.
Penonton dialihkan ke menu tiga titik untuk memilih opsi "Tidak Tertarik" atau "Jangan rekomendasikan saluran ini".
YouTube sedang menguji coba tampilan baru yang bikin tombol dislike makin ngumpet dari pandangan.
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