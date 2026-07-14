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YouTuber Fiki Naki Debut Layar Lebar Lewat Film Paket Setan

YouTuber Fiki Naki Debut Layar Lebar Lewat Film Paket Setan
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Konferensi pers peluncuran official poster dan trailer Film Paket Santet di CGV FX Sudirman, Jakarta Pusat, Senin (13/7). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - YouTuber Fiki Naki debut layar lebar melalui film horor berjudul Paket Santet.

Dalam film tersebut, dia berperan sebagai seorang mahasiswa bernama Firza.

Fiki Naki lantas menceritakan awal mula keterlibatannya dalam film Paket Setan.

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Dia mengaku sempat mengikuti sejumlah casting daring untuk proyek film. Akan tetapi, audisi tersebut belum membuahkan hasil.

Kemudian, Fiki Naki mendapat informasi casting untuk film Paket Santet dari sang manajer. Kala itu, dia tak berekspektasi tinggi, berkaca pada pengalaman sebelumnya.

"Pas Base mereka manajerku bilang, 'Fik, ini ada lagi nih', 'Ya sudahlah, coba-coba saja'. Kayak literally iseng gitu coba. Terus besoknya, 'Fik, mereka mau kamu datang'. 'Wah serius?', 'iya'. Ya sudah datang langsung, 'Ini benar enggak sih?’, kayak masih belum percaya begitu kalau bakal main film begitu kan," ujar Fiki Naki di CGV FX Sudirman, Jakarta Pusat, Senin (13/7).

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Membintangi film Paket Santet pun memberikan pengalaman baru baginya.

Sebab sebagai seorang YouTuber, biasanya dia membuat kontennya sendiri.

Selain YouTuber Fiki Naki, film Paket Santet dibintangi Yasamin Jasem, Fatih Unru, Fadly Faisal, Gabriella Eka Putri, Fiki Naki, Azela Putri, dan Farandika.

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