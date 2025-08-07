menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Gosip » YouTuber Ranggo Divonis 2 Tahun Penjara, Ini Kasusnya

YouTuber Ranggo Divonis 2 Tahun Penjara, Ini Kasusnya

YouTuber Ranggo Divonis 2 Tahun Penjara, Ini Kasusnya
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
YouTuber Ranggo alias Rahmat Riantho. Foto: ANTARA/Risky Syukur/am.

jpnn.com, JAKARTA - YouTuber Ranggo akhirnya divonis 2 tahun penjara terkait kasus dugaan penggelapan Rp 3 miliar.

Vonis tersebut disampaikan dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat pada Selasa (5/8).

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Raden Alif Ardi Damawan mengatakan bahwa putusan itu lebih singkat dari dakwaan yakni 2 tahun 6 bulan.

Baca Juga:

"Sidang vonis Ranggo yang bersangkutan divonis dua tahun penjara, lebih rendah dari tuntutan JPU," ungkap Raden Alif Ardi dilansir Antara.

Menurutnya, pihak Ranggo masih mempertimbangkan langkah selanjutnya terkait vonis hakim.

"Terdakwa masih pikir-pikir," tambahnya.

Baca Juga:

Raden Alif Ardi menyebut langkah pihak JPU selanjutnya tergantung dengan respons terdakwa dan kuasa hukum.

"Kalau terdakwa pikir-pikir, kami pikir-pikir juga. Kalau terdakwa terima, kami terima. Kalau tiba-tiba terdakwa banding ya, kami ajukan banding. Enggak bisa langsung dinyatakan stop," lanjutnya.

YouTuber Ranggo akhirnya divonis 2 tahun penjara terkait kasus dugaan penggelapan Rp 3 miliar.

Sumber Antara
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI