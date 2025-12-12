YouTuber Rasis Hina Suku Sunda hingga Bobotoh, Polisi Bergerak
jpnn.com, BANDUNG - Polda Jawa Barat bergerak menindaklanjuti laporan terkait seorang YouTuber Resbob alias Adimas Firdaus.
Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan menyebar ujaran kebencian yang menyasar Suku Sunda dan suporter Persib, dalam salah satu konten siaran langsung.
Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rochmawan mengatakan pihaknya sudah menganalisis dan mengumpulkan data pemilik akun yang menyebarkan ujaran kebencian itu.
"Kami sudah profiling akun pelaku hate speech terhadap Viking dan warga Jabar, dan sudah melakukan penyelidikan. Penerimaan LP untuk melengkapi proses hukum menguatkan saksi korban," kata Hendra saat dikonfirmasi, Jumat (12/12/2025).
Adapun perkara ini mengemuka ke publik seusai potongan konten streaming Adimas Firdaus yang berisi ujaran kebencian itu viral di media sosial dan bikin warga geram, khususnya warga Jawa Barat.
Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan pun mengaku turut memberi respons keras atas ujaran kebencian tersebut.
Sebagai pribadi yang lahir dari Suku Sunda, Erwan mengaku marah dengan ungkapan yang menyinggung rasis itu. Di sisi lain, ia menilai ujaran tersebut bertendensi memecah belah kesatuan.
“Saya sebagai seorang orang yang terlahir dari Suku Sunda, saya merasa sangat terhina, saya sangat marah,” kata Erwan di Bandung.
Polisi menindaklanjuti laporan tentang ujaran kebencian yang disebarkan YouTuber Resbob alias Adimas Firdaus yang menghina Suku Sunda hingga Bobotoh.
