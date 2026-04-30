Yovie Widianto Soroti AI hingga K-Pop, Singgung Strategi Besar Korea Selatan

Yovie Widianto Soroti AI hingga K-Pop, Singgung Strategi Besar Korea Selatan
Staf Khusus (Stafsus) Prsiden Bidang Ekonomi Kreatif, Yovie Widianto saat ditemui seusai mengisi seminar 'Ekonomi Kreatif sebagai Soft Power Bangsa: Peran Seni, Kebijakan, dan Generasi Muda' di Universitas Widyatama, Jalan Cikutra, Kota Bandung, Rabu (29/4/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) yang kian masif di kalangan generasi muda menjadi tantangan tersendiri, khususnya di sektor industri kreatif.

Staf Khusus (Stafsus) Presiden Bidang Ekonomi Kreatif, Yovie Widianto, menilai kemajuan teknologi merupakan sesuatu yang tak terelakkan.

Namun, dia mengingatkan agar generasi muda tidak menjadikan AI sebagai satu-satunya andalan dalam berkarya.

"Teknologi itu penanda kemajuan zaman. Tinggal bagaimana kita memperlakukannya. Jadikan sebagai alat, mitra untuk mengakselerasi kemampuan kita," kata Yovie saat ditemui seusai mengisi seminar 'Ekonomi Kreatif sebagai Soft Power Bangsa: Peran Seni, Kebijakan, dan Generasi Muda' di Universitas Widyatama, Jalan Cikutra, Kota Bandung, Rabu (29/4).

Menurutnya, kreativitas sejati tetap bersumber dari kemampuan berpikir, rasa, dan ide manusia.

Teknologi, termasuk AI, hanya berperan sebagai pendukung yang mempermudah proses.

Sosok komposer itu juga menegaskan jika terlalu bergantung pada teknologi, justru berisiko membuat kemampuan dasar menjadi tumpul.

Dia mencontohkan penggunaan alat bantu seperti kalkulator hingga aplikasi navigasi yang memudahkan, tetapi bisa mengurangi daya pikir jika digunakan tanpa keseimbangan.

Yovie Widianto ingatkan generasi muda tak bergantung pada AI. Kreativitas dan ide tetap kunci utama di tengah pesatnya teknologi dan industri kreatif.

