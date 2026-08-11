YPHP-PELNI-Pelindo Buka Jalur Pendidikan hingga Tuntas bagi Anak-Anak Papua

jpnn.com, JAKARTA - Sebanyak 65 siswa dari pedalaman Papua tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta pada Selasa (11/8) pukul 05.30 WIB, setelah menempuh perjalanan laut selama tujuh hari dari Jayapura.

Kedatangan ini menandai dimulainya babak baru dalam program pendidikan jangka panjang yang dibangun Yayasan Pendidikan Harapan Papua (YPHP).

Program ini merupakan bagian dari komitmen YPHP untuk memastikan bahwa tempat seorang anak dilahirkan tidak menentukan sejauh mana dia dapat bermimpi dan belajar.

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Selama hampir tiga dekade, YPHP telah membangun dan mengembangkan pelayanan pendidikan di berbagai wilayah pedalaman Papua.

Melalui jaringan Sekolah Lentera Harapan, pendidikan diselenggarakan sedekat mungkin dengan tempat anak-anak bertumbuh, termasuk di Mamit, Daboto, Karubaga, Nalca, Korupun, Danowage, Tumdungbon, Mokndoma, Saman, Holuwon, dan berbagai komunitas lainnya.

Saat ini, pelayanan pendidikan tersebut menjangkau lebih dari 1.500 siswa.

Angkatan tahun ini terdiri dari 65 siswa kelas 7 hingga kelas 10 yang berasal dari berbagai wilayah Papua, antara lain Nalca sebanyak 19 siswa, Korupun (22), Danowage (6), Daboto (1), Mokndoma (12), Waisai (2), Sentani (1), dan Tarup (2).

YPHP mengungkapkan mereka bertolak dari Jayapura pada 4 Agustus 2026. Selama perjalanan, para siswa didampingi 32 pendamping, yang terdiri dari rohaniawan, guru, dokter, perawat, dan tenaga medis untuk memastikan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan.