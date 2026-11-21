jpnn.com, JAKARTA - Yayasan Pesantren Indonesia (YPI), badan hukum yang menaungi Pondok Pesantren Al-Zaytun, menegaskan status hukum kepengurusannya yang sah berdasarkan keputusan Dewan Pembina sebagai organ tertinggi.

YPI juga mendesak Kejaksaan Negeri Indramayu dan jajaran terkait untuk segera melaksanakan seluruh amar putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).

Ketua YPI Iskandar Saefullah mengatakan berdasarkan akta perubahan kepengurusan terakhir tahun 2026 — atas rekomendasi Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum — telah mengajukan gugatan terhadap Kejaksaan Negeri Indramayu untuk dan atas nama Yayasan.

Tujuannya jelas dan tidak dapat digeser: agar Kejaksaan segera mengeksekusi putusan Mahkamah Agung terkait pelaksanaan hukuman pidana serta pengembalian seluruh aset, tanah, bangunan, kendaraan, dan dana yang disita kepada YPI sebagai badan hukum pemilik yang berhak.

“Allah SWT selalu menampakkan yang benar, betapapun berusaha disembunyikan. Dalam dunia hukum, prinsip ini tercermin dalam asas res judicata dan kewajiban mutlak mengeksekusi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Apa yang terjadi di seputar Pondok Pesantren Al-Zaytun dan Yayasan Pesantren Indonesia menjadi cermin nyata bahwa kebenaran hukum tidak bisa dibungkus selamanya,” tegas Iskandar Saefullah dalam keterangan tertulisnya, Jumat (20/11/2026).

Dewan Pembina Sebagai Organ Tertinggi

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 mengatur secara tegas struktur dan kewenangan organ yayasan.

Pasal 2 menyatakan bahwa Yayasan mempunyai organ yang terdiri atas Pembina, Pengurus, dan Pengawas. Dewan Pembina merupakan organ tertinggi yang memegang kewenangan substantif.