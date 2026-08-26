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YTR Korban Penyiksaan Taufik Hidayat di Bandung Selesai Operasi Bibir  

YTR Korban Penyiksaan Taufik Hidayat di Bandung Selesai Operasi Bibir  
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Taufik Hidayat, tersangka penganiayaan dan penyekapan terhadap YTR. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - YTR, korban penganiayaan sadis Taufik Hidayat, baru saja menjalani tindakan operasi di bagian mulutnya.

Operasi dilakukan oleh tim dokter spesialis di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung pada Senin (24/8/2026).

Pihak keluarga mengabarkan, proses operasi yang dijalani YTR berjalan dengan lancar.

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"Alhamdulillah lancar," kata perwakilan keluarga, Meilani, saat dikonfirmasi, Rabu (26/8).

Meilani menuturkan, setelah operasi di mulut, YTR berikutnya akan kembali dilakukan tindakan di bagian hidung.

"Lanjut hidung," singkat dia.

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Rencananya, operasi hidung itu akan dilakukan pada November mendatang. Tindakan operasi tidak bisa sekaligus dilakukan, karena diperlukan pemulihan pascaoperasi bibir.

Adapun, operasi mulut YTR sebelumnya sempat tertunda karena kondisi kesehatan pasien yang sempat mengalami penurunan.

YTR, korban penganiayaan sadis Taufik Hidayat, baru saja menjalani tindakan operasi di bagian mulutnya.

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