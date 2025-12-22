menu
Yudai Yamamoto Ditugaskan PSSI, Penjaga Standar Baru BRI Super League

PSSI tunjuk Yudai Yamamoto (kedua dari kanan), wasit Jepang berpengalaman, sebagai penjaga standar baru BRI Super League. Foto: I League.

jpnn.com - PSSI mengambil langkah strategis untuk menjaga mutu kompetisi BRI Super League.

Melalui Komite Perwasitan, federasi bekerja sama dengan I.League resmi menunjuk wasit asal Jepang, Yudai Yamamoto, sebagai pengadil yang bertugas secara full time di kompetisi kasta tertinggi sepak bola Indonesia.

Pengumuman ini disampaikan pada Senin (22/12/2025).

Sejumlah pemangku kepentingan turut hadir, seperti Direktur Kompetisi I.League Asep Saputra, Ketua Komite Wasit PSSI Yoshimi Ogawa, serta General Manager of Competition & Strategy I.League Takeyuki Oya.

Intensitas Kompetisi Meningkat, Perwasitan Ikut Berbenah

Penunjukan Yamamoto tidak terlepas dari dinamika BRI Super League yang terus berkembang.

Kompetisi kini diwarnai peningkatan tempo permainan, bertambahnya pemain asing di lapangan, serta hadirnya banyak pemain tim nasional yang telah merasakan atmosfer sepak bola internasional.

Situasi tersebut turut diperkuat dengan kehadiran pelatih kepala dari Eropa dan Amerika Selatan yang membawa standar taktik dan disiplin baru.

"Kehadiran Yamamoto diharapkan menjadi role model sekaligus sarana pembelajaran langsung bagi wasit BRI Super League," bunyi pernyataan I League.

PSSI tunjuk Yudai Yamamoto, wasit Jepang berpengalaman, sebagai penjaga standar baru BRI Super League.

