Yudha Saputera Bicara Jujur Soal Kegagalan Timnas Basket Putra di Asian Games 2026

jpnn.com - Kapten Timnas basket putra Indonesia Yudha Saputera tetap bangga dengan perjuangan rekan-rekannya selama tampil di Asian Games 2026.

Langkah skuad Garuda di ajang multievent terbesar di Asia itu harus terhenti pada fase grup.

Tim asuhan David Singleton gagal melaju seusai menelan kekalahan dari Jepang (53-98), Korea (48-102), dan Arab Saudi (89-100).

"Yang pasti, hasil ini bukan yang kami inginkan. Bisa dibilang kami gagal memanfaatkan kesempatan yang ada," ujar pebasket kelahiran 21 November 1998 itu.

"Namun, kami mendapat banyak pelajaran dari Asian Games kali ini. Secara pribadi saya belajar banyak, begitu juga dengan tim agar bisa berkembang lebih baik ke depannya."

Yudha mengaku sejak awal termotivasi untuk memberikan penampilan terbaik selama Asian Games 2026.

Mantan pemain Prawira Bandung itu ingin menjadikan turnamen tersebut sebagai kesempatan untuk bangkit setelah performanya kurang maksimal pada Kualifikasi FIBA Asia Cup 2026.

Sejumlah kesalahan Yudha ketika itu turut berkontribusi terhadap kekalahan Timnas basket putra Indonesia, terutama saat menghadapi Malaysia yang berakhir 63-77.