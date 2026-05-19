Yudha Saputera Minta Restu Warga Bandung, Ingin Kawinkan Gelar Satria Muda dan Persib

Satria Muda Bandung berharap tuah dari para penggemar dapat memuluskan langkah mereka di playoff IBL 2026.

Pemain Satria Muda Yudha Saputera menilai gemuruh fan di Bandung Arena bisa menjadi faktor penting untuk menjaga semangat tim di lapangan.

"Kami berharap seluruh pendukung Satria Muda bisa terus memberikan dukungan kepada kami, baik secara langsung di arena maupun secara daring."

"Kami ingin kalian berjuang bersama membawa gelar juara kembali ke Bandung," ujar jebolan Institut Teknologi Harapan Bangsa itu.

Satria Muda Bandung dijadwalkan menghadapi Hangtuah Jakarta pada babak pertama playoff IBL 2026.

Yudha menilai kondisi tim saat ini makin solid, terutama dalam menghadapi target besar di akhir musim.

Chemistry antarpemain juga disebut terus membaik seiring berjalannya waktu, termasuk komunikasi di dalam tim.

"Chemistry kami makin berkembang dan komunikasi antarpemain sudah makin baik."