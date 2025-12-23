menu
Yudi Hamzah Kupas Sejarah Kebun Binatang Bandung Lewat Buku 'Kado untuk Bandung'

Yudi Hamzah Kupas Sejarah Kebun Binatang Bandung Lewat Buku 'Kado untuk Bandung'

Yudi Hamzah Kupas Sejarah Kebun Binatang Bandung Lewat Buku 'Kado untuk Bandung'
Penulis Yudi Hamzah meluncurkan buku berjudul 'Kado untuk Bandung: Taman Menjadi Kebun Binatang' di Perpustakaan umum, Jalan Seram, Kota Bandung, Selasa (23/12/2025). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Penulis Yudi Hamzah meluncurkan buku yang mengulas seputar perkembangan Kebun Binatang Bandung.

Buku dengan judul 'Kado untuk Bandung: Taman Menjadi Kebun Binatang' itu diluncurkan melalui diskusi yang digelar di Perpustakaan umum di Jalan Seram, Kota Bandung, Selasa (23/12).

Peluncuran buku dilakukan Yudi di tengah gonjang-ganjing dualisme kepemilikan Kebun Binatang Bandung.

Konflik tersebut menyebabkan tempat wisata edukatif itu ditutup sejak Agustus 2025.

Yudi mengatakan dirinya banyak membahas soal sejarah Kebun Binatang Bandung yang diambil dari artikel-artikel lama zaman Hindia Belanda, rentang 1928 - 1957.

"Pada rentang waktu 1928 hingga kedatangan Jepang pada era 1930-an, banyak sekali sumber yang menceritakan tentang Kebun Binatang Bandung."

"Bukan hanya dari koran, tetapi juga majalah dan buku," kata Yudi ditemui JPNN seusai bedah buku.

Fakta ditemukan dari riset bukunya ialah awal mula terbentuknya Kebun Binatang Bandung.

Penulis Yudi Hamzah meluncurkan buku sejarah Kebun Binatang Bandung berbasis arsip Belanda, di tengah konflik dualisme pengelolaan Bandung Zoo.

