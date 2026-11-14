Yuk, Berburu Cardigan & Sweater Rajut Karya Difabel di Pertamina SMEXPO 2026
jpnn.com, JAKARTA - Pengunjung Mall Kota Kasablanka, Jakarta bisa menemukan beragam koleksi fashion handmade karya Merakit (Merajut Asa Kita) di Pertamina SMEXPO 2026, pada 10–15 November 2026.
Produk rajutan karya perajin difabel asal Kampung Kreatif Rajut Binong, Bandung ini hadir dengan beragam pilihan model dan motif, mulai dari cardigan, sweater, tas, gantungan kunci hingga sepatu bayi.
Salah satu ciri khasnya adalah motif daun binong yang terinspirasi dari identitas kawasan asal para perajin.
Soal kualitas produk tidak kalah dengan produk rajutan bermerek terkenal. Terbukti produk fashion merakit tak hanya diminati di pasar lokal, bahkan telah menembus pasar Singapura dan Malaysia.
Produk Merakit lahir dari tradisi merajut masyarakat Kampung Binong yang telah berkembang sejak sekitar 1970.
Di balik perkembangan Merakit, terdapat dukungan PT Pertamina (Persero) yang telah mendampingi kelompok ini sejak 2021.
Dukungan diberikan melalui pendampingan usaha, pembukaan akses pemasaran, fasilitasi pameran, pemesanan produk, hingga penyediaan fasilitas ramah disabilitas.
Koordinator Difabel Merakit, Elis Juwarsi mengatakan Merakit hadir untuk menjawab tantangan para perajin difabel yang memiliki keterampilan merajut, tetapi kesulitan mencari pekerjaan dan memasarkan hasil karyanya karena keterbatasan mobilitas.
Selain memfasilitasi keikutsertaan dalam berbagai pameran, Pertamina juga mengoptimalkan pemanfaatan produk karya perajin difabel sebagai merchandise perusahaan
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Pertamina SMEXPO 2026 Tingkat Nasional Digelar
- Ragam Produk UMKM Nusantara Hadir di Pertamina SMEXPO 2026 Jakarta
- Perdana di Cilacap, Pertamina SMEXPO 2026 Sukses Meraup Omzet Lebih dari Rp579 Juta
- Diikuti 250 Merek Waralaba dan UMKM, IFBC 2026 Targetkan Nilai Transaksi Rp600 Miliar
- IN MEDIO, Ketika Seni Menjadi Ruang Perjumpaan yang Setara
- Pertamina SMEXPO Cilacap 2026, Perkuat UMKM Lokal