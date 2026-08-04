Yuk Ikutan Bright Gas Cooking Competition 2026, Berhadiah Ratusan Juta!
jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina Patra Niaga melalui produk Bright Gas kembali menghadirkan Bright Gas Cooking Competition (BGCC) 2026, kompetisi memasak nasional yang mengajak masyarakat melestarikan kekayaan kuliner Indonesia melalui tema "Warisan Rasa Nusantara Dari Hati".
Kompetisi ini menjadi wadah bagi para pecinta kuliner dan pelanggan Bright Gas untuk menghadirkan resep yang tidak hanya lezat, tetapi juga sarat cerita tentang budaya, keluarga, dan kearifan lokal.
VP Corporate Communication PT Pertamina Patra Niaga, Kitty Andhora mengatakan BGCC bukan sekadar kompetisi memasak, melainkan upaya mengajak masyarakat menjaga dan melestarikan warisan kuliner Nusantara.
"Melalui BGCC 2026, kami ingin mengajak masyarakat menghadirkan warisan rasa Nusantara dari hati sekaligus menunjukkan kekayaan kuliner Indonesia. Untuk memastikan kompetisi berlangsung berkualitas sekaligus memberikan inspirasi bagi para peserta, tahun ini BGCC juga menghadirkan Chef Jerry Andrean sebagai salah satu juri yang akan berbagi pengalaman dan perspektif profesional dalam mengolah kekayaan cita rasa Nusantara," ujar Kitty.
Kompetisi ini terbuka bagi seluruh WNI berusia 17 hingga 55 tahun, baik pria maupun wanita yang memiliki minat di bidang kuliner, pengguna Bright Gas, serta telah memiliki aplikasi MyPertamina.
Pendaftaran dapat dilakukan secara gratis melalui aplikasi MyPertamina dengan mengikuti audisi secara online maupun offline.
Untuk audisi online, peserta diminta mengunggah video memasak menggunakan produk Bright Gas melalui Instagram dengan tagar #AudisiOnlineBGCC2026, kemudian melengkapi formulir pendaftaran pada aplikasi MyPertamina.
Sementara itu, peserta juga dapat mengikuti audisi offline melalui mini audition yang akan digelar di kota-kota penyelenggara semifinal dengan detail informasi yang akan diumumkan melalui Instagram @brightgas.
Kompetisi ini menjadi wadah bagi para pecinta kuliner dan pelanggan Bright Gas untuk menghadirkan resep yang tidak hanya lezat, tetapi juga sarat cerita.
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