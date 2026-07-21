Yuk Nikmati Happy Bareng Promo 15 Tahun Blibli

jpnn.com, JAKARTA - Blibli menghadirkan Home Day, Sports Day, dan Groceries Day sebagai bagian dari Salebration 15 Tahun yang berlangsung pada 17–28 Juli 2026.

Rangkaian promo ini bisa menjadi kesempatan untuk mewujudkan berbagai adulting goals, mulai dari membuat rumah semakin homey, memulai rutinitas hidup aktif, hingga memastikan stok kebutuhan sehari-hari selalu aman.

"Seiring perjalanan hidup, cara pelanggan menikmati kebahagiaan juga terus berubah. Kini, banyak orang justru menemukan rasa bahagia dari rutinitas sederhana, seperti membuat rumah terasa semakin nyaman, memastikan stok dapur selalu tersedia, atau mulai menjalani hidup yang lebih aktif. Selama 15 tahun," ujar Indra Perdana, Head of Campaign Blibli.

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"Blibli tumbuh bersama pelanggan dan ingin terus hadir menemani perubahan tersebut. Melalui Salebration 15 Tahun, kami menghadirkan berbagai promo untuk membantu pelanggan mewujudkan adulting goals mereka dengan lebih mudah, nyaman, dan tentunya Pasti ORI," imbuhnya.

Melalui Home Day, pelanggan dapat menikmati diskon hingga 80% serta voucher hingga Rp1 juta untuk berbagai kebutuhan rumah, mulai dari cookware, perlengkapan dapur, furnitur, hingga dekorasi yang membuat rumah terasa semakin nyaman untuk ditinggali.

Melalui Sports Day, pelanggan dapat menikmati promo Buy 2 Hemat 20% dan Buy 4 Hemat 35% dengan potongan maksimal Rp1 juta untuk berbagai perlengkapan olahraga, mulai dari sepatu lari, yoga equipment, hingga fitness gear favorit.

Melalui Groceries Day, pelanggan bisa menikmati promo Buy 1 Get 1 untuk berbagai kebutuhan groceries, mulai dari bahan makanan, camilan, minuman, hingga kebutuhan dapur favorit keluarga.

Selain promo tematik setiap harinya, pelanggan juga dapat menikmati berbagai penawaran spesial selama periode Salebration 15 Tahun Blibli, mulai dari Mega Flash Sale dengan diskon hingga 90%, Voucher Rush Hour diskon 50% hingga Rp50 ribu, Scratch & Win Tebus Murah mulai dari Rp15, hingga Peak Day pada 25-28 Juli dengan diskon hingga Rp2 juta untuk berbagai kategori favorit.