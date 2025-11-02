Yuk Tukar Blibli Tiket Points ke GarudaMiles Sekarang!

jpnn.com, JAKARTA - Program loyalitas Blibli Tiket Rewards memperkuat komitmennya untuk memberikan nilai tambah bagi pelanggan setia dengan menghadirkan penawaran spesial bersama Garuda Indonesia.

Kolaborasi ini menjadi wujud nyata dari komitmen Blibli dalam menghadirkan pengalaman belanja dan perjalanan yang lebih bermakna.

Blibli Tiket Rewards merupakan program loyalitas terpadu termasuk Blibli termasuk Blibli Store hingga Hello Store, tiket.com, Ranch Market & Farmers Market, dan Dekoruma.

Melalui poin loyalitas yang terintegrasi dalam satu ekosistem, pelanggan dapat mengumpulkan dan menukarkan Blibli Tiket Points dari setiap pembelanjaan kebutuhan harian dan groceries, membeli tiket perjalanan, hingga melengkapi interior rumah.

Poin yang terkumpul dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan berbagai penawaran eksklusif dan keuntungan tambahan di seluruh ekosistem tersebut.

Skema penukaran Blibli Tiket Points ke GarudaMiles sangat sederhana, di mana setiap pelanggan dapat melakukan satu kali penukaran pada setiap skema mulai dari 30.000, 150.000, dan 300.000 poin.

Baca Juga: Jamkrindo Perluas Akses Pembiayaan Bagi Pelaku UMKM Feasible Namun Belum Bankable

“Kolaborasi dengan Garuda Indonesia ini kami hadirkan agar pelanggan bisa menikmati manfaat Blibli Tiket Rewards dengan cara yang lebih seru. Sebagai maskapai nasional kebanggaan Indonesia dengan jaringan luas dan layanan terbaik, ini sejalan dengan komitmen kami untuk menghadirkan pengalaman bernilai tambah dan terintegrasi di setiap momen belanja pelanggan. Kini, pelanggan Blibli Tiket bisa menukarkan poin mereka untuk mewujudkan liburan impian,” ujar Soegianto Martanto, Head of Membership and Loyalty Blibli.

Menjelang musim liburan, kerja sama ini menjadi langkah strategis bagi Blibli dalam memperluas manfaat loyalitas pelanggan. Melalui integrasi dengan jaringan penerbangan Garuda Indonesia yang luas, pelanggan kini tidak hanya dapat menikmati kemudahan berbelanja di Blibli, tetapi juga merencanakan perjalanan dengan lebih fleksibel.