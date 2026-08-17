Yukie PAS Band Kecelakaan, Sandy Ungkap Kronologi Hingga Kondisi Terkini
jpnn.com, BANDUNG - Vokalis PAS Band, Yuki Arifin Martawidjaja atau akrab disapa Yukie mengalami kecelakaan mobil di kawasan Jalan AH Nasution Sukamiskin Arcamanik, Bandung.
Kecelakaan tersebut ternyata dipicu oleh pengemudi mobil yang mengalami micro sleep atau tertidur sejenak saat berkendara.
Hal itu diungkap oleh penabuh drum PAS Band, Sandy. Dia menjelaskan bahwa kejadian bermula ketika pengemudi mobil yang menabrak mengalami micro sleep.
Walau demikian, pihak keluarga penabrak disebut telah menunjukkan iktikad baik dengan menyampaikan permohonan maaf, serta siap bertanggung jawab.
"Keluarga penabrak sudah kooperatif, ternyata micro sleep. Sudah meminta maaf dan bertanggung jawab," ungkap Sandy PAS Band saat dihubungi awak media, Minggu (16/8).
Sandy PAS Band mengisyaratkan bahwa kedua belah pihak sudah saling memaafkan.
"(Berart damai?) Insyaallah," tuturnya
Dalam kesempatan yang sama, Sandy PAS Band juga mengungkapkan kondisi terkini Yukie pasca-kecelakaan.
Vokalis PAS Band, Yuki Arifin Martawidjaja atau Yukie mengalami kecelakaan mobil di kawasan Jalan AH Nasution Sukamiskin Arcamanik, Bandung
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Yukie PAS Band Mengalami Kecelakaan, Kepala Dijahit
- 3 Berita artis Terheboh: Sandy Kenang Kebersamaan dengan Trisno Pas Band, Rizky Febian Merespons
- Kenang Kebersamaan dengan Trisno PAS Band, Sandy: Enggak Ada Lagi Orang yang Tanyain Mall
- 3 Berita Artis Terheboh: Trisno PAS Band Meninggal, Sandy Beber Kronologinya
- Ini Jadwal dan Lokasi Pemakaman Jenazah Trisno PAS Band
- Tampil di Parti Libur 2026, DeadSquad Kirim Doa untuk Trisno PAS Band