Yukie PAS Band Kecelakaan, Sandy Ungkap Kronologi Hingga Kondisi Terkini

jpnn.com, BANDUNG - Vokalis PAS Band, Yuki Arifin Martawidjaja atau akrab disapa Yukie mengalami kecelakaan mobil di kawasan Jalan AH Nasution Sukamiskin Arcamanik, Bandung.

Kecelakaan tersebut ternyata dipicu oleh pengemudi mobil yang mengalami micro sleep atau tertidur sejenak saat berkendara.

Hal itu diungkap oleh penabuh drum PAS Band, Sandy. Dia menjelaskan bahwa kejadian bermula ketika pengemudi mobil yang menabrak mengalami micro sleep.

Walau demikian, pihak keluarga penabrak disebut telah menunjukkan iktikad baik dengan menyampaikan permohonan maaf, serta siap bertanggung jawab.

"Keluarga penabrak sudah kooperatif, ternyata micro sleep. Sudah meminta maaf dan bertanggung jawab," ungkap Sandy PAS Band saat dihubungi awak media, Minggu (16/8).

Sandy PAS Band mengisyaratkan bahwa kedua belah pihak sudah saling memaafkan.

"(Berart damai?) Insyaallah," tuturnya

Dalam kesempatan yang sama, Sandy PAS Band juga mengungkapkan kondisi terkini Yukie pasca-kecelakaan.