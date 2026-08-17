Yukie PAS Band Mengalami Kecelakaan, Kepala Dijahit

jpnn.com, JAKARTA - Vokalis grup PAS Band, Yuki Arifin Martawidjaja atau akrab disapa Yukie mengalami kecelakaan lalu lintas pada Sabtu (15/8).

Kabar kecelakaan sang musisi sempat ramai diperbincangkan seusai foto Yukie tengah terbaring di rumah sakit dengan pakaian putih beredar di sosial media.

Rekan satu bandnya, Sandy, angkat bicara mengenai kondisi Yukie setelah insiden kecelakaan tersebut.

Penjelasan itu dia sampaikan lantaran banyak penggemar yang menanyakan kondisi vokalis Pas Band tersebut.

"Dari semalam banyak banget yang DM nanya kondisi @yukietendo, Tadinya kami enggak mau share karena takut salah, tapi informasi sudah beredar," ujar Sandy Pas Band melalui akunnya di Instagram, dikutip Minggu (16/8).

Dia mengatakan Yukie telah mendapatkan penanganan medis.

Salah satunya adalah tindakan jahit di bagian kepala yang terluka. "Semalam sudah dilakukan penanganan dijahit di kepala," tuturnya.

Dia pun memohon doa agar kondisi Yukie bisa segera pulih kembali. "Mohon doa semoga segera pulih," kata Sandy.