Yukki Nugrahawan Hanafi Diangkat Jadi Dewan Penasihat CILT

jpnn.com, JAKARTA - The Chartered Institute of Logistics and Transport (CILT) menganugerahkan Chartered Fellowship Member kepada Yukki Nugrahawan Hanafi sebagai Dewan Penasihat.

Pengangkatan Yukki oleh CILT mempertimbangkan rekam jejak Yukki sebagai pelaku usaha logistik dan rantai pasok selama hampir 30 tahun di Indonesia, serta kepemimpinan Yukki dalam industri logistik nasional dan global, seperti Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) 2014-2023, Chairman AFFA (ASEAN Federation of Forwarders Associations) 2016-2022, dan saat ini Senior Vice President FIATA (International Federation of Freight Forwarders Associations).

President CILT Indonesia Iman Gandi Mihardja menyampaikan pengalaman dan keahlian Yukki Nugrahawan Hanafi nantinya dapat memperkuat pengetahuan, implementasi, dan strategi CILT, khususnya dalam pengembangan kapasitas SDM di industri logistik.

Baca Juga: Yukki Nugrahawan Hanafi Terpilih dalam Jajaran Pimpinan FIATA

“Sebagai ahli dalam bidang logistik dan rantai pasok dengan pengalaman hampir 30 tahun sebagai pelaku usaha dan pemimpin organisasi, bergabungnya Yukki Nugrahawan Hanafi menjadi nilai tambah bagi CILT untuk bertumbuh dalam jangka panjang dalam meningkatkan kualitas SDM logistik yang mumpuni, khususnya di Indonesia,” katanya.

Sebagai informasi, CILT merupakan lembaga profesional global yang melakukan advokasi, edukasi, dan pelatihan untuk peningkatan kapasitas SDM dalam industri logistik dan rantai pasok yang berdiri sejak 1919 dan berpusat di London, Inggris.

Saat ini CILT hadir pada lebih dari 30 negara dengan lebih dari 32.000 anggota dan lebih dari 5000 akreditasi edukasi global dalam industri logistik, transportasi, dan rantai pasok.

Baca Juga: Asosiasi Logistik Global FIATA Optimistis Pada Outlook Sektor Logistik RI Tahun 2026

Lebih lanjut, Chartered Fellowship (FCILT) adalah tingkatan profesional tertinggi yang diberikan oleh CILT kepada para pemimpin yang telah mapan dengan dampak signifikan dan berkelanjutan dengan pengalaman jangka panjang, dimana hal ini menandakan keahlian tingkat senior, pengaruh strategis, dan, dalam banyak kasus, pengakuan yang dinominasikan oleh rekan sejawat.

Dewan Penasihat CILT Indonesia yang juga merupakan Senior Vice President FIATA Yukki Nugrahawan Hanafi menyambut dengan antusias pengangkatan dirinya sebagai Dewan penasehat CILT.