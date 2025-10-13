Yukki Nugrahawan Hanafi Terpilih dalam Jajaran Pimpinan FIATA

jpnn.com, JAKARTA - FIATA World Congress 2025 yang digelar pada 8-10 Oktober 2025 di Hanoi, Vietnam, menetapkan Yukki Nugrahawan Hanafi sebagai Senior Vice President FIATA.

Terpilihnya Yukki menjadi tonggak sejarah baru bagi dunia logistik dan rantai pasok nasional, di mana Yukki menjadi orang Indonesia pertama yang menduduki jabatan kepemimpinan bergengsi dalam asosiasi logistik dan rantai pasok dunia ini.

FIATA (International Federation of Freight Forwarders Associations) merupakan organisasi non-pemerintah yang berdiri sejak 1926 dan berpusat di Jenewa, Swiss, yang beranggotakan 40.000 anggota perusahaan global, 111 asosiasi perusahaan logistik dan 6.000 anggota individual dari lebih 150 negara.

Dengan terpilihnya Yukki, Indonesia memiliki kesempatan besar dalam menyuarakan isu posisi strategis logistik dan rantai pasok nasional di tingkat global.

“Dengan amanah ini, semoga saya bisa berkontribusi secara signifikan dalam mewakili kepentingan dan menyuarakan Indonesia di level global,” ujar Yukki.

Hal ini dapat dilakukan mengingat FIATA diakui sebagai representasi asosiasi bisnis logistik dunia dan menjadi mitra dialog organisasi internasional seperti United Nations Commission of Trade & Development (UNCTAD), United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL), World Customs Organization (WCO), World Trade Organizations (WTO), International Civil Aviation Organization (ICAO), International Maritime Organization (IMO) dan International Chamber of Commerce (ICC).

Yukki menekankan pentingnya posisi strategis Indonesia dalam FIATA untuk berkontribusi dalam meningkatkan pengaruh Indonesia pada isu-isu strategis rantai pasok global dalam membentuk lanskap perdagangan dan logistik.

“Peran aktif Indonesia dalam forum internasional seperti FIATA dapat memperkuat daya saing sektor logistik nasional di tengah dinamika global yang terus berkembang,” tambah Yukki.