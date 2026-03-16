Yulia Azzahra Coba Peruntungan di Musik Lewat Lagu Hipnotis
jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi pendatang baru Yulia Azzahra resmi merilis single bertajuk Hipnotis yang diciptakan musikus senior Kohar Kahler.
Lagu tersebut menjadi langkah awal Yulia untuk menapaki industri musik Tanah Air sekaligus menyalurkan kecintaannya pada dunia tarik suara.
Yulia yang juga dikenal sebagai penasihat di Persatuan Artis Musik Dangdut Indonesia (PAMDI) mengaku proses rekaman lagu ini bermula dari keinginannya untuk serius berkarya di musik.
Dia kemudian menghubungi Kohar Kahler untuk berdiskusi mengenai konsep lagu yang sesuai dengan karakter vokalnya.
Setelah melalui proses diskusi yang cukup panjang, keduanya sepakat menghadirkan lagu Hipnotis dengan sentuhan musik yang ringan dan mudah dinikmati.
Proyek tersebut sekaligus menjadi kolaborasi perdana antara Yulia dan Kohar Kahler di industri musik.
Yulia mengungkapkan bahwa minatnya terhadap dunia tarik suara sebenarnya sudah muncul sejak remaja.
“Bunda juga pernah ikut lomba penyanyi pop Sebenua Lima di Kota Kandangan, Kalimantan Selatan,” tutur Yulia yang akrab menyebut dirinya dengan panggilan “Bunda”.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
