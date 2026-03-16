jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Yulisman menyambut baik langkah pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang mendorong percepatan pengembangan Proyek Gas Abadi Blok Masela bersama operator INPEX Corporation.

Perkembangan terbaru menunjukkan adanya kesepakatan percepatan proyek antara pemerintah Indonesia dan INPEX dengan nilai investasi sekitar US$20 miliar atau setara lebih dari Rp 339 triliun.

Pertemuan antara Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan CEO INPEX di Tokyo menjadi momentum penting untuk memastikan proyek tersebut segera bergerak menuju tahap keputusan investasi akhir (Final Investment Decision/FID).

"Kami menyambut baik langkah pemerintah yang terus mendorong percepatan pengembangan Blok Masela. Kesepakatan investasi bersama INPEX senilai sekitar US$20 miliar merupakan sinyal positif bahwa proyek strategis nasional ini semakin mendekati tahap realisasi,” ujar Yulisman.

Menurutnya, percepatan proyek Masela penting karena lapangan gas tersebut memiliki potensi produksi LNG sekitar 9 juta ton per tahun, yang dapat menjadi salah satu sumber pasokan gas utama bagi kebutuhan energi dan industri nasional di masa depan.

Yulisman juga menilai langkah pemerintah yang mendorong percepatan tahapan teknis proyek, termasuk penyelesaian Front End Engineering Design (FEED) serta rencana tender Engineering Procurement Construction (EPC) pada tahun 2026, merupakan bagian penting untuk memastikan proyek yang telah direncanakan sejak lama tersebut dapat segera memasuki tahap investasi dan konstruksi.

"Percepatan tahapan teknis seperti FEED dan tender EPC menjadi kunci agar proyek ini tidak lagi mengalami penundaan. Dengan progres yang terus berjalan, kita berharap keputusan investasi akhir dapat segera tercapai sehingga proyek Masela dapat memberikan kontribusi nyata bagi ketahanan energi nasional," kata Legislator asal daerah pemilihan Riau II itu.

Selain itu, Yulisman memandang penting adanya kepastian pasar bagi gas yang akan diproduksi dari Blok Masela.